Международный мужской день 19 ноября: почему праздник не могли создать несколько десятков лет

Международный мужской день отмечают по всей планете 19 ноября. Праздник является неофициальным, а организаторами его создания выступила группа активистов. Подробнее об истории мужского дня и его традициях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Идея учредить такой праздник появилась в 1960-х годах. Однако в качестве даты планировали использовать 23 февраля. Инициатива не прижилась. Следующим создать Международный мужской день решил доктор Университета Вест-Индии Джером Тилуксингх. Он объяснил свое предложение важностью заботы о мужском здоровье и правах. 19 ноября — дата рождения отца Джерома, который был для него примером.

Позже инициатива была поддержана благотворительной организацией из Австралии «Dads4Kids», которая была основана в 2002 году для поддержки детей, оставшихся без отцов, а также и самих отцов.

Как отмечают сегодня

У праздника есть свой официальный сайт, на котором ежегодно публикуют актуальную цель Мужского дня. Например, в 2023 году главной темой стала проблема мужских самоубийств, а в этом году — положительные примеры для подражания среди мужчин.

Кроме того, в разных странах в этот день организуют выставки, дискуссии и акции в поддержку мужского пола. На сегодняшний день Международный мужской день отмечают в более чем 60 странах. Главной целью праздника является акцентирование дискриминации мужчин, в особенности это касается определения их роли в семьях.

Ранее стало известно, что аномальное потепление может прийти в Москву и Подмосковье на неделе.