МИД Эстонии призвал готовиться к отправке европейских войск на Украину: почему НАТО не войдет на территорию Незалежной

Россия не позволит Западу отправить войска на Украину, считает политолог Юрий Светов. В разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» он прокомментировал призыв эстонских дипломатов готовиться к отправке европейских сил на территорию Незалежной.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна считает, что присутствие военных сил Европы на Украине необходимо для подтверждения «любого мирного соглашения между Киевом и Москвой, разработанного Дональдом Трампом (избранный президент США, — прим. ред.)». Светов объяснил, что речь идет о расположении западных войск в демилитаризованной зоне, которую планируется создать после остановки огня по линии боевого соприкосновения, как это озвучивал будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

«Эстония тут же спешит к этому присоединиться. Очень забавно звучит, потому что крохотная страна призывает к решению тех задач, в которых она практически участвовать не будет. Это же будет возложено на другие страны», — отметил Светов.

Главное, по его словам, то, что Россия никогда не согласится на подобный сценарий, иначе это будет означать, что «НАТО пришло на Украину». Светов также подчеркнул, что принимать участие в боевых действиях как военно-политический блок европейцы не будут, ведь это означает прямой конфликт с Россией. При этом НАТО не возбраняет, если Эстония или Польша направят Киеву свои войска, считает он.

«Мы определенно заявили цель специальной военной операции, чтобы Украины не было в НАТО, чтобы она была демилитаризованной страной. В ответ на это они говорят о введении туда натовских войск якобы для демилитаризованной зоны, а потом в течение 20 лет Украина обещает не подавать заявление в НАТО. Они могут об этом мечтать, планировать, но этого не будет», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, как Европа отреагирует на обновленную ядерную доктрину России.