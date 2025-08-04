Мифы и правда фильма «F1»: что действительно происходит в паддоке «Формулы-1»

Фильм «F1» уже вышел — и моментально стал вирусным. Снятая во время реальных гонок картина стерла грань между спортом и кинематографом. Что в нем правда, а что — эффектный вымысел — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Голливуд приходит в паддок

«Формула-1» давно уже больше, чем спорт. Это шоу, бизнес, стиль жизни. Но теперь — еще и кино. И не просто вдохновленное гонками, а снятое внутри настоящего чемпионата мира. Фильм «F1» с Брэдом Питтом в главной роли — первый в истории, съемки которого проходили прямо во время этапов Формулы-1. Камеры стояли в паддоке, актеры ездили по трассе между официальными сессиями, а вымышленная команда APX GP делила боксы с реальными участниками чемпионата.

Главный герой — Сонни Хейес (его и играет Питт), бывший гонщик, который возвращается в Формулу-1 спустя десятилетия. Ему за 50, но он еще не утратил страсть к гонкам. Вместе с молодым напарником он выступает за вымышленную команду APX GP, а дальше — конфликт поколений, драма, аварии, героизм, путь к триумфу.

Фото: [ Кадр из фильма «Формула-1». Режиссер Д. Косински. 2025 год ]

На бумаге — классическая история. Но визуально это первоклассное зрелище, где каждый кадр дышит реальной скоростью и настоящим бензином.

Настоящая «Формула-1»

Съемки велись на реальных трассах — в Сильверстоуне, на Гран-при Венгрии, в Лас-Вегасе и Абу-Даби. Кинооператоры использовали настоящие болиды, пилоты тренировались между заездами, а зрители на трибунах — это настоящие фанаты.

Болид команды APX GP был создан на базе машины «Формулы-2», с измененной аэродинамикой и ливреей. Брэд Питт и Дамсон Идрис действительно сидели за рулем и участвовали в съемках без дублеров — под контролем инженеров Mercedes.

Аварии и драматические моменты не фантазия сценаристов. Один из самых напряженных эпизодов вдохновлен катастрофой Жюля Бьянки, другие сцены отсылают к инциденту с Роменом Грожаном в Бахрейне (2020), когда его болид взорвался от удара в барьер. Техническая сторона показана с уважением к деталям: здесь есть разговоры по радио, стратегия пит-стопов, объяснение работы инженерного штаба и даже внимание к тому, как деградируют шины на длинной дистанции.

Фото: [ commons.wikimedia/Morio ]

Художественный вымысел

Главному герою — за 50 лет, и он возвращается в «F1», однако в реальности это невозможно. «Формула-1» — спорт молодых. Самым возрастным пилотом за последние десятилетия был Кими Райкконен (завершил карьеру в 42), а Фернандо Алонсо в свои 43 — почти единственный ветеран.

Возвращение после многолетнего перерыва — это тоже мечта сценаристов. Даже легенда, как Михаэль Шумахер, не смог на равных бороться после трехлетнего отсутствия. Современный болид — это монстр, требующий безумной физической и ментальной формы.

В фильме герой нарушает приказы, «играет» с авариями и сейфти-карами. В реальности за это последовало бы не только отстранение, но и репутационная смерть. Международная автомобильная федерация не прощает подобных трюков. Романтическая линия с инженером команды выглядит скорее как уступка массовой аудитории. В действительности в командах царит строгая иерархия и никакой личной драмы на брифингах не происходит.

Фото: [ Кадр из фильма «Формула-1». Режиссер Д. Косински. 2025 год ]

Соцсети сходят с ума

Сразу после релиза фильм разлетелся по TikTok, Instagram и Reddit. Под хештегами #F1Movie, #BradPittGP, #APXGP публикуются клипы, сравнение сцен фильма с реальными моментами Гран-при, обзоры на экипировку, болиды и даже анализ стратегии команды. Фанаты гадают, какой прототип лежит в основе команды APX GP — Mercedes или Williams. И кто из реальных гонщиков вдохновил образ героя Питта: Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель или Никки Лауда.

Стоит отметить и рост популярности спорта в мире: после успеха сериала «Формула 1». Драйв выживания» от Netflix в 2019 году популярность Формулы-1 выросла на 20% по миру и на 50% в США. Сейчас свой черед взял новый фильм от Apple.

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