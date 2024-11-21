Михайлов день 21 ноября: легенды, традиции и приметы праздника

Каждый год 21 ноября православная церковь отмечает Михайлов день. В этом году день памяти архангела Михаила выпал на четверг. Подробнее о празднике и традициях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История

Архангел Михаил был военачальником небесного воинства. Он также считается покровителем всех воинов и борцов со злом. Архангела в православных традициях также называют архистратигом — главой всех ангелов и архангелов. Святой получил этот статус после того, как возглавил войско, вступив в Небесную войну с Люцифером.

Легенды гласят, что Архангел явился пономарю Архиппу Херотопскому, который молился о спасении, когда язычники хотели уничтожить храм в честь Михаила. Они объединили два речных потока, а святой ударил по горе, в связи с чем вода изменила направление и вернулась в русло.

Кроме того, в 590 году Архангел Михаил спас людей от чумы в Италии. Папа Римский Григорий Великий Двоеслов молился, а также собрал на крестный ход нищих и детей, вдов и священнослужителей. Все они шли с иконой Божьей матери вокруг Рима, когда им явился Архангел и отдал меч в знак завершения чумы.

Традиции и приметы

Михайлов день издавна считался праздником изобилия, так как сельские работы завершились и хлеба осталось много. Всю неделю после 21 ноября люди старались отдохнуть и повеселиться перед началом Филипповского поста. Также этот день считается наступлением зимы. Согласно приметам, по Михайлову дню можно определить погоду на Николу Зимнего, который празднуется 19 декабря.

С древности было принято собираться вместе и ставить в церкви большую свечу. В этот день проводилась большая трапеза, после которой оставшуюся еду раздавали бедным. Считается, что нельзя пользоваться топором или ножом, так как Архангел может наслать беду. Накануне праздника готовили кутью, борщ, кисель и другую поминальную пищу, чтобы вспомнить о предках, объединив день памяти Архангела Михаила с поминальным праздником Михайловские деды.

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