Минфин США дал послабление для российской нефти: что станет с ценами на энергоресурсы

Цены на российскую нефть останутся на уровне 80-90 долларов за баррель, несмотря на послабления в сторону энергоресурсов РФ от США. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил экономист Михаил Беляев.

Ранее Минфин США выдал генеральную лицензию, которая позволяет продавать и перевозить российскую нефть и нефтепродукты, если они уже были загружены на танкеры до 12 марта. Как отметил экономист Беляев, цены не отпустятся до прежнего уровня.

«Они останутся на уровне 80-90 долларов, может быть, пиковые моменты стоимость достигнет 100 долларов», — пояснил эксперт.

Как отметил специалист, даже если и прекратятся боевые действия на Ближнем Востоке, то в любом случае значительная часть нефтедобывающих мощностей стран Персидского залива оказалась поврежденной.

«Ормузский пролив останется зоной повышенных рисков. В связи с этим возрастет цена фрахта, страховки груза и самих кораблей. Но высоких цен на нефть никто не допустит, потому что они лежат в основе всех производственных процессов. И дорогая нефть будет означать выпуск продукции по повышенным отпускным ценам. Таким образом раскрутится инфляция в стране», — пояснил он.

Решение Минфина США связано с уверенностью ведомства в том, что в последующем это увеличит предложение и смягчит ценовое давление, заверил экономист.

«Опасаться острого дефицита не стоит, поэтому причин для вздувания цен на нефть до 200 долларов за баррель нет», — заключил Беляев.

