Минимум 28 погибших: пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись над Вашингтоном — что известно о трагедии

Самолет с 64 пассажирами на борту столкнулся в воздухе с военным вертолетом UH-60 Black Нawk, заходя на посадку в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в округе Колумбия, США. Оба судна упали в реку Потомак, к настоящему времени спасатели извлекли из воды тела 28 погибших. Что известно о трагедии на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Момент столкновения

Столкновение произошло 29 января около 21:00 по местному времени (около 05:00 30 января по московскому времени). Лайнер (рейс 5342), на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, принадлежал авикомпании American Airlines. На борту вертолета армии США находилось три человека, рассказала мэр округа Колумбия Мюриэл Боузер. Пассажирский самолет следовал в Вашингтон из города Уичито в штате Канзас, в момент столкновения он заходил на посадку. Black Нawk выполнял учебный полет.

Оба судна упали в реку Потомак, заявил американский телеканал NBC. Самолет в результате крушение развалился на две части и находится на глубине около семи футов (порядка двух метров). Вертолет перевернут в воде. По последним официальным данным, спасатели извлекли из воды 28 тел погибших в авиакатастрофе — 27 человек находились на борту самолета, один — в вертолете. Около 300 спасателей работают на месте крушения. Информации о выживших от властей США не поступало.

Западные СМИ, ссылаясь на данные ФБР, сообщают, что к авиакатастрофе не причастны ни криминальные, ни террористические структуры. Аэропорт Рейгана, вблизи которого произошло крушение, закрыт до утра пятницы.

Фигуристы на борту

На борту разбившегося лайнера находилось минимум 14 фигуристов, не считая их родителей и тренера, рассказал РИА Новости американский фигурист Джон Маравилла. Ассоциация фигурного катания США подтвердила, что несколько спортсменов летели рейсом 5342, не назвав точную цифру. По данным The Wichita Eagle, этим рейсом с чемпионата США по фигурному катанию, проходившего в Уичито с 20 по 26 января, возвращались участники юниорской сборной США по фигурному катанию.

Фото: [ istockphoto.com ]

На данный момент установлены личности 11 погибших. На борту судна находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. В числе пассажиров рейса была и бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, пишет ТАСС.

Посольство РФ выясняет, находились ли на борту пассажирского судна граждане России, заявили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Ошибка диспетчера

Причиной авиакатастрофы в небе над Вашингтоном могла стать ошибка диспетчера, сообщил телеграм-канал SHOT. Предварительно, диспетчерская вышка вовремя не дала рекомендации пилотам самолета и военного вертолета изменить эшелоны. Диспетчера, который вел пассажирский самолет и вертолет, задержали. Оба судна следовали стандартным схемам полета, заявили в министерстве транспорта США.

Американские власти опасаются, что крушение пассажирского и военного судна в Вашингтоне станет самой смертоносной авиакатастрофой в округе Колумбия за последние 43 года. Спасатели США считают, что выживших нет.

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