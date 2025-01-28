Погибнут миллиарды, но это не все: кошмарные последствия ядерной зимы

Применение ядерного оружия обернется для Земли катастрофическими последствиями. Вслед за ударами атомных бомб на планете настанет ядерная зима, которая спровоцирует глобальный голод, губительный для миллиардов людей. Несмотря на то, что некоторые страны будут иметь шанс на выживание, им придется столкнуться с радиоактивным загрязнением, недостатком пищи и воды, новыми болезнями. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова.

Удары ядерных бомб разрушат инфраструктуру в радиусе нескольких километров, произойдет выброс радиации, вызывающий острое радиационное поражение и долгосрочные генетические мутации. Удары вызовут электромагнитный импульс (ЭМИ), что выведет из строя электронику и электрические сети, отметила Сердитова.

Массовые пожары вспыхнут в городах из-за жары и давления, миллионы тонн сажи попадут в атмосферу и поглотят солнечный свет. По словам профессора, из-за этого на Земле произойдет резкое снижение температуры (на 10-25°C в течение первого года), первые признаки ядерной зимы проявятся через несколько недель после ударов. Дым может продержаться в атмосфере несколько лет.

Период сильного похолодания может продлиться 5-10 лет. Изменения климата приведут к сокращению вегетационного периода, глобальному голоду и массовой гибели животных. Осадков станет меньше, и засуха усугубиться. Сердитова заявила, что полное восстановление климата может занять несколько десятилетий, а радиоактивное загрязнение в зонах ударов и вовсе сохранится на протяжении сотен и даже тысяч лет. От взрывов, радиации и пожаров после нанесения ядерных ударов погибнут миллионы людей, миллиарды умрут от голода и болезней.

«По оценкам, глобальная война с использованием 100 ядерных зарядов может привести к гибели более 2 миллиардов человек из-за голода», — отметила профессор.

По словам специалиста, больше шансов на выживание будут иметь страны Южного полушария, если ядерные удары сосредоточатся в Северном полушарии. Например, Австралия, Новая Зеландия, Чили, Аргентина.

«Эти регионы смогут сохранить сельское хозяйство, если изменение климата будет менее значительным. Некоторые страны с развитой инфраструктурой и запасами продовольствия могут продержаться дольше, но полная изоляция от последствий невозможна», — акцентировала Сердитова.

Выжившим придется столкнуться с серьезными проблемами: радиоактивным загрязнением, недостатком пищи и воды, новыми болезнями. Даже при сохранении жизни на Земле после ядерной войны общество будет отброшено на десятилетия или столетия назад, заключила эксперт.

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