Минус 10 процентов аудитории: как мартовское замедление отучило россиян от привычки сидеть в Telegram

Российские пользователи Telegram начали заметно реже открывать мессенджер на фоне продолжающихся проблем с его доступностью. Согласно данным исследовательской компании Mediascope, в марте среднестатистический житель страны проводил в приложении всего 34 минуты в сутки, что почти на четверть меньше февральского показателя, составлявшего 44 минуты.

Как сообщил РБК со ссылкой на эту статистику, падение коснулось не только времени использования. Среднесуточная аудитория мессенджера сократилась почти на 10 процентов. Если в феврале платформу хотя бы раз в день посещали 80 миллионов человек, то в марте этот показатель снизился до 72,2 миллиона. Кроме того, общий месячный охват сервиса среди россиян старше 12 лет уменьшился на 1,5 процента, опустившись с 95,7 до 94,3 миллиона пользователей. Эти цифры стали прямым следствием масштабного замедления работы Telegram, которое Роскомнадзор начал поэтапно вводить еще в августе 2025 года, изначально ограничив голосовые и видеозвонки в мессенджере. В феврале 2026-го ведомство приступило к ограничению передачи медиафайлов, объяснив свои действия несоблюдением платформой требований российского законодательства и нежеланием эффективно бороться с мошенничеством. К середине марта, по оценкам экспертов «Коммерсанта», доля неудачных запросов к доменам Telegram достигла 80 процентов, а мессенджер фактически превратился в «текстовую» платформу с серьезной деградацией загрузки фото и видео.

Основатель сервиса Павел Дуров уже отреагировал на сложившуюся ситуацию. В начале апреля он заявил, что его компания будет прикладывать усилия для того, чтобы сделать трафик платформы «более сложным для обнаружения и блокировки». По словам бизнесмена, несмотря на все ограничения, мессенджером ежедневно продолжают пользоваться около 65 миллионов россиян.

На волне трудностей с доступом у пользователей стал набирать популярность неофициальный клиент Telega, созданный на базе открытого кода мессенджера. Однако 9 апреля Frank Media обратили внимание, что приложение неожиданно исчезло из магазина App Store. Сами разработчики клиента предположили, что причиной удаления мог стать всплеск негативных отзывов, который начался после введения «списков ожидания» на авторизацию новых пользователей.

Ранее в ОП РФ заявили о возможных нарушениях закона о рынке ценных бумаг со стороны Telegram.