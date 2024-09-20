Минусовые температуры на пороге: настоящая осень придет в Москву и Подмосковье уже в выходные

Температура воздуха в Москве и Подмосковье продолжит падать. На выходных в столице и области ожидается не более +22 градусов в субботу и +16 градусов в воскресенье. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он отметил, что в первый выходной день, 21 сентября, в столице ожидается переменная облачность без осадков.

«Ночью температура воздуха опустится до +9…+11 градусов, днем не поднимется выше +20…+22 градусов. В регионе ночью +6…+11, днем — от +17 до +22 градусов. Ветер северо-западный, по силе от пяти до десяти метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метро в секунду», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, согласно прогнозу эксперта, возможна незначительная облачность, но также без осадков.

«Ночью в столице +6…+8 градусов, днем +13…+15. По области ожидается в ночное время +4…+9 градусов, а днем +11…+16. Ветер также северо-западный, от пяти до десяти метров в секунду», — добавил Ильин.

В первый день новой рабочей недели, продолжил он, ожидается небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха в Москве ночью от 0 до +2 градусов, днем +15...+17 градусов.

«В регионе ожидается от 0 до +5 градусов, местами ночью возможны заморозки до -4 градусов. Днем от +12 до +17. Ветер переменных направлений, от двух до семи метров в секунду», — заключил синоптик.

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