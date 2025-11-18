Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, упоминая об активизации диалога с Москвой, президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, имел в виду предстоящие переговоры с Турцией. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, о чем попытаются договориться украинцы.

По словам Пескова, речь шла о контактах, которые должны состояться в Стамбуле, где Зеленский встретится с турецкой стороной, а к обсуждению, вероятно, присоединится и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Песков отметил, что в Кремле ожидают результатов этих переговоров. Как подчеркнул политолог Маркелов, сейчас Украине нужно решать серьезный вопрос, и это будет предметом диалога в Турции.

«Украинцам нужно попробовать откатить американский наезд по коррупционной истории. Это чисто американская затея. Им есть о чем говорить без России. Украине нужно обелять себя», — пояснил эксперт.

По его мнению, украинский конфликт в рамках переговоров будет обсуждать в меньшей степени, максимум — гуманитарные вопросы.

«Тема для беседы — ослабьте удавку на шее Киева. Американцы начали сливать компромат на окружение Зеленского, сейчас это Тимур Миндич [“кошелек Зеленского”], следующий этап — Минобороны, а потом доберутся до офиса президента Украины. Поэтому им есть, о чем говорить без нас», — заключил Маркелов.

