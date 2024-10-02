«Мир начнет жить по новым правилам»: солнечное затмение откроет людям новую реальность

«Также поблагодарить вселенную за то, что вы уже имеете. Сейчас закладываются новые программы. Можно использовать мощную космическую энергию и заложить ту личную программу, которая нужна. И она будет работать в течение долгого времени. Сегодня также хорошо делать медитации, чистки и загадывать желания», — заключила ясновидящая.