«Мир начнет жить по новым правилам»: солнечное затмение откроет людям новую реальность
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Коридор затмений завершится 2 октября новолунием в весах и солнечным затмением, которое можно будет увидеть в 21:49 по московскому времени. Как это событие отразится на жизни жителей Земли и что нас ждет весь предстоящий месяц, «Подмосковье сегодня» рассказала экстрасенс Инесса Алиева.
По ее словам, людям придется оперативно адаптироваться к новой реальности и прощаться с прошлым.
«Весы — это символ гармонии, равенства, компромисса. Это также затронет и личные, и деловые отношения. Возможны обманы в финансах, поэтому стоит быть осторожными. Нужно действовать не на эмоциях, а спокойно проживать все ситуации. Возможно и искаженное отношение к самооценке, красоте, предметам роскоши», — пояснила Алиева.
Лучше всего в этот период избавиться от вредных привычек, навести порядок во всех делах, изменить образ жизни и проанализировать достигнутое.
«Также поблагодарить вселенную за то, что вы уже имеете. Сейчас закладываются новые программы. Можно использовать мощную космическую энергию и заложить ту личную программу, которая нужна. И она будет работать в течение долгого времени. Сегодня также хорошо делать медитации, чистки и загадывать желания», — заключила ясновидящая.
Ранее экстрасенс Алексеева назвала самый жадный знак зодиака среди мужчин.