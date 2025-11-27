США запустили на Филиппинах программу по привлечению местных жителей к участию в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил, сообщила на брифинге МИД РФ официальный представитель ведомства Мария Захарова. И это не первые иностранные представители среди наемников на Украине. Кто еще воюет на стороне ВСУ, и почему американцы отходят от мирной повестки — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Воюют вперемешку

Как отметила Захарова, подбор кандидатов осуществляет базирующаяся во Флориде компания RMS International, специализирующаяся на обеспечении безопасности. По ее словам, перед отправкой в зону конфликта претенденты проходят подготовку под руководством американских инструкторов на базе в пригороде Сан-Фернандо в провинции Пампанга. Причем предпочтение, как сообщила дипломат, отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых структур и отставным военным.

При этом граждане Филиппин не единственные в списке: «защитой» киевского режима занимаются представители различных стран. Наибольшую группу составляют выходцы из Южной Америки, среди которых особенно заметны граждане Колумбии и Бразилии.

Значительное число добровольцев прибывает из Северной Америки, прежде всего из США и Канады, где многие ветераны и частные лица присоединялись к украинским подразделениям с первых месяцев спецоперации. Переброску иностранных наемников зафиксировала разведка Донецкой Народной Республики еще в 2018 году.

Также отмечено участие граждан европейских государств: Италии, Франции, Германии, Швеции, Дании, Польши, Испании, Норвегии и других стран ЕС. Представители этих государств упоминались в многонациональных формированиях, действующих на стороне Украины, включая добровольческие подразделения. Кроме того, в числе иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины в разное время, фигурируют граждане Грузии, Хорватии, Бельгии, Австралии, Литвы, Латвии, Румынии, Словакии и Швейцарии.

И своим, и чужим

Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что американцы всегда ведут двойную игру в вопросе военных конфликтов.

«Миротворческий процесс вроде бы идет на Украине, но одновременно с этим на прошлой неделе Украина получила запасные материалы для комплексов Patriot на 105 млн долларов. Трамп открыто говорит: “Пусть НАТО покупает оружие у США, платит деньги и передает Украине, если считает нужным”. Американские министры честно признаются, что они хорошо зарабатывают на Украине», — пояснил эксперт.

Кроме того, двойная игра заметна и в экономических процессах. Несмотря на разговоры о мирном урегулировании, американцы пообещали ввести 500-процентные пошлины для тех стран, которые торгуют с Россией, напомнил специалист.

«Американцам выгоден этот конфликт тем, что они на нем зарабатывают. Все, что было от Советского Союза и досталось европейским странам в виде снарядов, танков и самолетов истреблено на Украине, а замену откуда взять? Надо купить у США, заказами обеспечить военно промышленный комплекс. Они не хотят сами туда влезать, позиция Трампа — не лезть лично в конфликт и не тратить на него деньги», — выразил мнение эксперт.

Связано это с подготовкой США к будущему конфликту с Китаем, пояснил политолог.

«Им какая нужна Россия, победившая в этом конфликте и готовая помочь Китаю, или Россия, которая занята собственными проблемами с Украиной?», — отметил он.

При этом филиппинские наемники после участия в украинском конфликте могут помочь американцам в вопросе военного давления на Китай, заверил эксперт.

«Американцы хотят ввести конфликт с Китаем не сами, а руками других государств: Японии, Южной Кореи и Филиппин. Все три страны находятся под сильнейшим американским контролем, там находятся их военные базы, и люди, у которых будет боевой опыт, могут пригодиться», — заключил Светов.

