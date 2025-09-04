Попытка повлиять на конкурента: в Госдуме заступились за Крида в войне с Мизулиной — шоу-бизнес в шоке!

Скандал между Егором Кридом и Екатериной Мизулиной продолжает набирать обороты. Кто-то осуждает сценарий шоу на концерте исполнителя, а кто-то поддерживает Крида, отмечая, что для сферы развлечений такое поведение допустимо. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» также заступилась за исполнителя.

Попытка повлиять на конкурента

Парламентарий отметила, что на концерте не были нарушены культурные, нравственные и традиционные ценности.

«У меня такое ощущение, что мы можем в этих ситуациях дойти до комических ориентиров, потому что мы же не можем запретить поцелуи в художественных фильмах. Даже, в принципе, для возрастного ограничения 12+, мне кажется, уже можно это допускать. Ничего страшного в ситуации, которая произошла на концерте, я абсолютно не вижу», — пояснила Бессараб интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Депутат отметила, что рассматривает эту ситуацию, скорее, как попытку повлиять на конкурента, чем попытку призвать к этике и нормам морали.

«На мой взгляд, не нужно перебарщивать, не нужно всех одевать в горошек и повязывать всем бантики, условно говоря, одевать всех в одну и ту же форму. Я думаю, что мир прекрасен именно в своих проявлениях любви и привязанности. Тем более, здесь вообще не нарушено ни нравственных, ни культурных, ни традиционных ценностей», — добавила эксперт.

Ранее Егор Крид отреагировал на критику главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая назвала его концерт в Лужниках «непристойным» и заявила о намерении обратиться в правоохранительные органы. Поводом для недовольства Мизулиной стали жалобы родителей, посчитавших шоу «похабным» из-за стриптиза и откровенных сцен, в том числе эпизода, когда танцовщица села на колени к певцу и имитировала интимные движения, после чего они поцеловались.

Фото: [ t.me/ekaterina_mizulina ]

Родители также выразили возмущение тем, что подобное происходит во время СВО. Концерт имел возрастной рейтинг 12+. Крид в свою очередь отверг обвинения в развратности, заявив, что поцелуи являются частью здоровых отношений. Он также обвинил Мизулину в лицемерии, намекнув на ее связь с певцом Шаманом и то, что она разрушила чужую семью в Год семьи.

Звезды встали на сторону Крида

Среди тех, кто поддержал исполнителя — многие известные персоны. Например, Филипп Киркоров отметил, что танцы были элементом шоу и частью творческого образа. По его словам, все было сделано в меру и со вкусом.

«А тем, кому не нравится, не смотрите», — добавил певец.

Ольга Бузова в своем личном телеграм-канале написала, что Егор несет верные ценности и его аудитория в надежных руках.

«Он тот артист, который может разговаривать с юной аудиторией на одном языке. И это супер. Он один из немногих артистов-парней, которые так могут», — подчеркнула певица.

Она напомнила, что сама подвергалась травле и это ужасно. Также Ольга подчеркнула, что она за то, чтобы всегда была красивая история любви, чтобы девушки «смотрели на потрясающий грациозный танец другой девушки и знали, что нравится мужчинам».

Фото: [ соцсети ]

Заступилась за Крида и Ксения Собчак. Она похвалила его за то, что певцу хватило смелости ответить «главной буллерше интернета». Журналистка добавила, что «новая реальность» последних двух-трех лет — использовать важные для страны темы и слова, смешивая это с тем, что нельзя смешивать, чтобы «заработать очки».

Даже вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем личном телеграм-канале отметил, что не нашел в концерте Егора Крида «разврат», на которые поступили жалобы.

«Есть большая разница между коммерческим и бюджетным концертами. Когда бюджетные деньги сливаются на миллионные гонорары артистов или пропаганду непонятно чего — это может быть поводом призвать провести проверку. Как это было в случае с гонораром SHAMAN в Оренбурге с выступлением на дне города за 16 млн рублей», — добавил Даванков.

По его словам, у правоохранительных органов есть дела поважнее, а «отнимать время доносами» — недопустимо.

