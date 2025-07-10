Модрич и Васкес покинули «Реал» после проигрыша на Клубном чемпионате мира: прощание с легендами клуба

Вечером 9 июля состоялся полуфинальный матч Клубного чемпионата мира по футболу «ПСЖ» — «Реал». Парижане одолели клуб из Мадрида со счетом 4:0, выйдя в финал турнира. Несмотря на триумф французской команды, матч был омрачен уходом легенд мадридского «Реала» — Луки Модрича и Лукаса Васкеса. Как прошла карьера мадридистов за основу одной из лучших команд Европы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Последняя игра

Крайним в мадридской карьере турниром для Васкеса и Модрича стал Клубный чемпионат мира по футболу. Они уже не были ключевыми игроками команды, однако их опыт в раздевалке значительно сказывался на успехах Мадрида. Дойдя до полуфинала с «ПСЖ», Мадрид потерял двух ключевых игроков защиты — Трента Александра-Арнольда и Дина Хейсена. И даже опытные Васкес и Модрич не смогли помочь команде. Лука Модрич вышел в игру на 64 минуте и сразу же получил капитанскую повязку по старшинству в коллективе. Появление хорватского игрока на поле видоизменило игру «сливочных» в лучшую сторону, однако отыграть даже один мяч не удалось. Васкес появился в игре значительно позже — на 83 минуте. Как считается, это была дань уважения испанцу от главного тренера команды Хаби Алонсо.

В конце игры можно было увидеть слезы Модрича, который очень хотел победы на турнире, однако «Реалу» этого сделать не удалось. После печального для Мадрида матча 39-летний хорват объявил о своем уходе в итальянский «Милан». На текущий момент неизвестно, где продолжит свою карьеру Васкес.

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Карьера Модрича в «Реале»

Лука Модрич пришел в «Реал» летом 2012 года из «Тоттенхэма» за 35 млн евро. После трансфера его называли «слишком хрупким», «неподходящим для темпа Примеры», и даже признали худшим трансфером сезона по версии испанского издания Marca в декабре 2012 года.

Однако Модрич быстро опроверг все сомнения. Уже в следующем сезоне он стал ключевым игроком полузащиты, мотором и мозгом команды. Его пасы, контроль темпа и скромная харизма преобразили центр поля «Реала». В 2014 году он помог команде выиграть долгожданную «десиму» — десятую Лигу чемпионов.

А дальше — только больше: за «Реал» хорват сыграл 394 официальных матча, выиграв 28 трофеев: шесть трофеев «Лиги чемпионов», четыре Ла Лиги, два Кубка Короля и пять Клубных Чемпионатов мира. Во время игры за «Реал» Модрич прервал победную серию Лионеля Месси и Криштиану Роналду, получив «Золотой мяч» в 2018 году. В последнем для себя сезоне он стал самым возрастным игроком и бомбардиром и обновил рекорд венгерского нападающего Ференца Пушкаша.

Последний итоговый аккорд — неприятное поражение 0:4 от ПСЖ 9 июля на полях США, но даже тогда Хаби Алонсо во время послематчевой пресс-конференции подчеркнул: «его вклад намного больше, чем одна игра». Как отметил сам Лука Модрич в беседе с изданием Marca, его роль дирижера на поле может занять новая звезда турецкого футбола, игрок «Реала» Арда Гюлер.

Карьера Васкеса в «Реале»

Лукас Васкес пришел в академию «Реала» в 2007 году, а уже в 2010‑11 дебютировал за С‑команду. Он прошел путь через «Кастилью», затем на правах аренды выступал за «Эспаньол» — и вернулся в Мадрид, чтобы стать универсальным игроком, готовым закрыть любую позицию на правом фланге. Болельщики особенно запомнили его надежность, жертвенность на поле и важные голы.

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За «Реал» он провел 278 матчей, выиграв пять трофеев «Лиги чемпионов», четыре Ла Лиги, один Кубок Короля и три Клубных Чемпионата мира. Несмотря на отсутствие громких звездных ролей, он навсегда останется в сердцах «мадридистов». За 13 лет в клубе Васкес стал символом жертвенности и стабильности, игроком, который «никогда не создает шума, но всегда рядом», пишет Marca.

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