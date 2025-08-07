Синоптики сообщили плохие новости: прогноз погоды в Москве и Подмосковье в выходные 9 и 10 августа

Дожди продолжатся в Москве и Московской области на выходных с 9 по 10 августа, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, по прогнозу эксперта, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь.

«Температура в Москве ночью +13…+15, днем +20…+22 градуса. По области ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса. Ветер западный, 5-10 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, 10 августа, в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

«Ночью в +12…+14, днем +22…+24 градуса. В Подмосковье ночью +9…+14, днем +19…+24 градуса. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду», — добавил Ильин.

В понедельник также местами небольшой дождь и облачно с прояснениями. Ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

