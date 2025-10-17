Молдавия на грани: Запад снабжает оружием, Приднестровье готовится к провокациям — как это связано с Путиным и Трампом?

Молдавию активно снабжают оружием на фоне прекращения диалога с приднестровским руководством, заявил в эфире телеканала «ТСВ» депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, может ли начаться военный конфликт между ПМР и Молдавией.

В среду, 15 октября, Минобороны Великобритании объявило о направлении военных экспертов в Молдавию — их задача будет состоять в обучении молдавских войск методам противодействия и поражения БПЛА. Политолог Аграновский отметил, что конфликт между Приднестровьем и Молдавией — это конфликт между Западом и Россией.

«В ближайшее время вряд ли такой конфликт начнется, это будет серьезное новое обострение, поскольку сейчас президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин договорились встретиться в Венгрии», — пояснил эксперт.

При этом специалист заверил, что для европейцев вопрос ПМР — серьезный, который они захотят решить.

«Приднестровье не дает им покоя, это заноза в теле их европейского выбора. Хотя с Молдавией все очень неоднозначно. Я думаю, в перспективе здравые силы там победят. Я думаю, через год-два этот конфликт вообще маловероятен, и вероятность его уже уменьшается. Сейчас я жду конфликта только в виде провокации, а не в виде чего-то серьезного. Провокации возможны и для попытки сорвать встречу Путина с Трампом», — заключил Аграновский.

