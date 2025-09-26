Молодые мужчины массово теряют шанс стать отцами: кто виноват в бесплодии зумеров

Молодые мужчины в России все чаще стали страдать бесплодием, пишет телеграм-канал Baza. Врач акушер-гинеколог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Рафиса Кунафина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как обезопасить свой организм от такого заболевания.

По ее словам, причины этого явления комплексные и связаны не только с медицинскими, но и с социальными факторами.

«У женщин ведущую роль играют воспалительные заболевания органов малого таза, гормональные нарушения, эндометриоз, а также последствия абортов и позднее обращение к врачу акушеру-гинекологу. У мужчин — ухудшение качества сперматогенеза, хронические инфекции, варикоцеле, снижение уровня тестостерона. На оба пола влияют ожирение, хронический стресс, недостаток сна и нерегулярный режим», — пояснила эксперт.

Вместе с тем, данные международных исследований утверждают, что компоненты жидкостей для электронных сигарет (никотин, ароматизаторы, тяжелые металлы) могут оказывать токсическое влияние на репродуктивную систему. В данном случае у мужчин подобное воздействие проявляется снижением подвижности и жизнеспособности сперматозоидов, у женщин — нарушением овуляции и изменением гормонального баланса, отметила врач.

«Но не стоит забывать и о других факторах риска: регулярное употребление алкоголя и наркотических веществ, курение обычных сигарет, низкая физическая активность, несбалансированное питание, дефицит витаминов и микроэлементов, особенно фолиевой кислоты, цинка, витамина Д, перенесенные инфекции, включая ИППП, которые часто протекают бессимптомно», — выразила мнение эксперт.

Для профилактики в первую очередь следует вести здоровый образ жизни и регулярно проходить профилактические осмотры у гинеколога или уролога. Кроме того, важно контролировать уровень стресса, высыпаться и соблюдать режим дня, заключила Кунафина.

