Моника Беллуччи снова одна: почему звезда разорвала роман с Тимом Бертоном после двух лет страсти

Актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон объявили о расставаний. В совместном заявлении для агентства AFP пара подчеркнула, что расстались «с огромным уважением и глубокой заботой друг о друге». Психолог Татьяна Маремпольская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила причины разрыва отношений между звездной парой.

Отношения Моники Беллуччи

Моника Беллуччи впервые вышла замуж в январе 1990 года за фотографа Клаудио Карлоса Бассо. Их союз продлился недолго: уже через год пара рассталась.

В начале 1990-х актриса встречалась с актером Николой Фарроном. Их отношения продолжались несколько лет после съемок телесериала «Взрослая любовь», но завершились к середине десятилетия.

В 1995 году Беллуччи познакомилась с французским актером Венсаном Касселем. Они поженились в августе 1999 года и стали одной из самых известных европейских кинопар. В браке у них родились две дочери — Дева (2004) и Леони (2010). В августе 2013 года супруги официально объявили о расставании.

Спустя несколько лет в СМИ появились сообщения о ее романе с французским художником и бывшей моделью Николя Лефебвром. Пара впервые вышла вместе в свет в марте 2019 года, однако уже в том же году отношения прекратились. В июне 2023 года Моника Беллуччи сама подтвердила, что состоит в отношениях с режиссером Тимом Бертоном. Осенью они появились вместе на красной дорожке Римского кинофестиваля. Однако сейчас пара разошлась, и Моника вновь свободна.

Стиль разрыва

Как пояснила психолог Маремпольская, в случае отношений с Бертоном Беллуччи решила оборвать партнерские связи из-за собственных взглядов на жизнь.

Фото: [ кадр из фильма «Мама мафия». Режиссер К. Хардвик. 2023 год ]

«У нее действует стратегия обрывания. Основано это на том, что человек не может выносить какие-то негативные аффекты и свои, и партнера. Человек всегда любит свои состояния в отношениях с кем-то. Если есть с чувствами и интерес, то это железобетонная связка для отношений. А у актеров и режиссеров отдельная работа психического аппарата. Это же психоэмоциональная лоббильность, здесь эмоции не должны быть устойчивые, иначе ты сыграть не сможешь то, что от тебя требуется. И с таким типом психики очень легко влюбляться», — пояснила эксперт.

Сама по себе пара разошлась с большим уважением друг к другу и такое говорит о других чувствах между людьми, считает специалист.

«Это про дружбу. Здесь у них любовь с интересом, здесь это основа. Она его будет вспоминать и помнить всегда. У них после этого могут быть прекрасные отношения», — заявила она.

При этом нельзя сказать, что Беллуччи преследуют расставания, отметила психолог.

«Это ее стиль, который она себе может позволить. Хочет — расстается, не хочет — не расстается. Она следующие отношения также создаст и посмотрит, прерывать их или нет. А здесь у них обоюдное завершение. Она никого не вынуждала, здесь осталось уважение и дружба», — заключила Маремпольская.

