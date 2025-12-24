Эксперт Целиков: у дилеров еще остались кроссоверы X-Cross 8 после остановки производства марки Xcite

Российские автолюбители приобрели и поставили на учет более 18 тысяч кроссоверов прекратившей существование марки Xcite. Об этом свидетельствуют данные аналитика Сергея Целикова, опубликованные в его Telegram-канале. Наиболее популярной моделью стал X-Cross 7, на который пришлось около 15 тысяч регистраций, тогда как на X-Cross 8 — чуть более 3 тысяч.

Специалист напомнил, что сборка всей линейки Xcite была окончательно прекращена в начале 2025 года. За все время производства с конвейера сошло немногим менее 19,7 тысячи автомобилей, из которых порядка 15,2 тысячи — X-Cross 7 и 4,5 тысячи — X-Cross 8.

Сравнивая эти цифры с данными о регистрациях, Сергей Целиков сделал вывод, что запасы новых X-Cross 7 у дилеров практически исчерпаны. В то же время модель X-Cross 8 еще можно найти в продаже. По словам эксперта, у официальных дилеров также должны остаться автомобили, использовавшиеся ранее в качестве тестовых или выставочных образцов. Такие машины, скорее всего, в ближайшее время поступят на вторичный рынок, что станет последней возможностью для поклонников марки приобрести относительно свежие экземпляры.

