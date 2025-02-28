Морозам конец: синоптик раскрыл погоду в Москве и Московской области в первые дни марта

Небольшое потепление придет в Москву и Московскую область в первые дни марта. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в субботу, 1 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков.

«Температура в Москве ночью -7…-5, по области -10…-5. Местами возможно похолодание до -15 градусов. Днем в Подмосковье местами небольшой снег, температура в столице +1…+3, по области -2…+3. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду и возможна гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В последний день недели в столице облачно и небольшой снег. Температура в ночное время -5…-3 градуса, днем 0…+2.

«В Московской области также облачно и небольшой снег. Ночью -8…-3, днем -3…+2 градуса. Ветер юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду. Местами гололедица», — добавил Ильин.

В понедельник, 3 марта, по словам синоптика, сохранится облачность, а в ночное время местами небольшой снег.

«Днем небольшие осадки, преимущественно мокрый снег. Температура в столице -4…-2, днем +1…+3. По области ночью -7…-2, днем -2…+3 градуса. Ветер юго-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду. Местами гололедица», — заключил эксперт.

Ранее синоптик рассказал, каким будет март в Москве и Подмосковье.