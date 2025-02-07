Морозные ночи ожидаются в Москве и Московской области на выходных

Сильное похолодание в ночное время ожидается в Москве и Подмосковье на выходных 8 и 9 февраля. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, по прогнозу эксперта, ожидается переменная облачность без осадков.

«Температура в столице ночью составит -8…-6 градусов, днем -3…-1. В Подмосковье ночью –10…-5, днем -6…-1 градус. Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В последний день недели, 9 февраля, также ожидается переменная облачность без осадков.

«Ночью в Москве -8…-6, днем -3…-3. Ветер слабый. В регионе ночью -11…-6, днем -6…-1 градус», — отметил Ильин.

Новая неделя также начнется с небольших морозов. В понедельник, 10 февраля, сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков.

«Температура ночью в столице -9…-7, днем -4…-2 градуса. В регионе в ночное время -11…-6, днем -7…-2. Ветер переменных направлений, от 2 до 7 метров в секунду», — заключил синоптик.

Ранее эксперт рассказал о погоде на весь февраль.