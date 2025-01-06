Мощная энергия: обряды, которые обязательно нужно провести в Рождество

Рождество, которое ежегодно отмечается 7 января — это день, когда энергетика Земли и неба наполняется особой магией. В это время проведение ритуалов и обрядов, направленных на очищение и восстановление внутренней гармонии, особенно эффективно. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

Она подчеркнула, что 7 января, согласно эзотерическим традициям, рекомендуется проводить обряды на привлечение удачи и благополучия в новый круг жизни.

«Один из наиболее мощных ритуалов — обновление своего жизненного пространства. Для этого нужно провести уборку в доме, выбросив все лишние и ненужные вещи. После уборки можно зажечь свечи, которые дарят свет и тепло, и произнести мантры, помогающие привлечь позитивную энергетику», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также в этот день особенно эффективно проводить медитации на соединение с высшими силами, продолжила она. Важно выбрать тихое место, где можно сосредоточиться, и провести время в размышлениях о своих целях и желаниях.

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«Другим важным обрядом может стать написание письма с намерениями на предстоящий год, которое затем рекомендуется сжечь, отпуская свои желания во Вселенную. Погружение в ритуалы 7 января поможет не только очистить энергетическое поле, но и создать новые возможности для личностного роста и трансформации», — подчеркнула Королева.

Кроме того, в этот день можно воспользоваться силой природы. Прогулка на свежем воздухе, особенно в местах с чистой природой, поможет навеять новые идеи и вдохновение.

«Можно собрать природные материалы — камни, листья или даже воду из источника, чтобы использовать их в своих ритуалах, создавая особую атмосферу связи с природой. Не забудьте также о важности благодарности. Поблагодарите Вселенную за все, что у вас есть, за уроки и возможности, которые принесли вам опыт», — продолжила эзотерик.

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