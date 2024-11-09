Мощная магнитная буря накроет Землю на выходных: сколько она продержится и как защититься

Еще одна магнитная буря обрушится на Землю перед началом новой рабочей недели 11 ноября. Подробный прогноз по дням на неделю и советы по защите от воздействия магнитных бурь — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз на неделю

Слабая магнитная буря, начавшаяся в четверг, 7 ноября, продержится до вечера субботы — 9 ноября. Возмущения магнитосферы завершатся в 21:00 по московскому времени и сохранятся до вечера воскресенья, 10 ноября.

С 21:00 воскресенья начнется новая магнитная буря уровня 4. Она продержится практически двое суток — до 18:00 вторника, 12 ноября. С 21:00 этого дня буря снизится до уровня 3 и останется сохранится еще в течение суток. Уже с 21:00 среды, 13 ноября, магнитосфера вновь вернется к нормальным показателям.

Вред магнитных бурь и способы защиты

Давно известно, что магнитные бури способны обострять любые имеющиеся у человека хронические заболевания. Именно поэтому в период геомагнитных возмущений многие жалуются на ухудшение самочувствия и усталость.

Для того, чтобы этот период прошел без риска для здоровья, врачи советуют воздержаться от перенапряжения, чрезмерных физических нагрузок и снизить уровень стресса. Также следует отказаться от тяжелой, жирной и калорийной пищи в пользу более легких и полезных продуктов. Важно следить за уровнем артериального давления и показателями пульса, а при необходимости незамедлительно обратиться к специалисту.

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