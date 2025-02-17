Мощная магнитная буря обрушится на Землю с 17 по 19 февраля: прогноз по часам

Новая волна магнитных бурь обрушится на Землю уже вечером в понедельник, 17 февраля. Подробный прогноз по дням и часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по часам

Первые геомагнитные возмущения будут ощущаться жителями Земли уже с 18:00 в понедельник, 17 февраля. С 21:00 буря утихнет, но начнется с новой силой уже в полночь 18 февраля. До 6:00 будет продолжаться буря четвертого уровня, но после этого ослабнет до третьего и с 9:00 завершится.

Следующая волна геомагнитных возмущений начнется в 18:00 во вторник, 18 февраля и продлится до 21:00 среды, 19 февраля. Следующие магнитные бури в этом месяце ожидаются только с 26 февраля.

Опасность бурь и меры защиты

Магнитные бури зачастую приводят к ухудшению общего состояния здоровья, так как в этот период у людей обостряются имеющиеся хронические заболевания. Возможны головные боли, усталость, быстрая утомляемость, повышенное или пониженное артериальное давление, а также учащение пульса.

Врачи советуют употреблять легкую пищу, отказаться от чрезмерных физических нагрузок и снизить уровень стресса. Желательно больше отдыхать и внимательно следить за самочувствием. При необходимости, следует обратиться к специалисту.

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