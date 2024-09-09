Мощная магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие сутки: прогноз по часам

Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие сутки. Об этом свидетельствует график, опубликованный на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Подробнее об изменении активности по часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз магнитных бурь

Первые возмущения магнитосферы ожидаются 10 сентября с 15:00 по московскому времени. Далее возбуждение будет расти и ее пик придется на период с 0:00 до 3:00 в среду 11 сентября. Вероятность возникновения сильного магнитного шторма в это время составляет 40%.

Уровень магнитной бури дойдет до знамения G2 и начнет снижаться. Показатели будут в норме уже к 12:00 в среду 11 сентября. Следующая магнитная буря, согласно графику, ожидается в период с 26 по 28 сентября.

Опасность бурь и как защититься

Специалисты из области медицины уже не раз говорили о том, что влияние магнитной бури на здоровье не является обособленным симптомом. Любое ухудшения самочувствие в это время — звоночек об уже имеющихся заболеваниях или патологиях.

Для того, чтобы влияние космических событий было не таким серьезным, врачи советуют соблюдать режим питания и сна, отказаться от тяжелой пищи и серьезных физических нагрузок. Лучше всего в это время отдыхать или заниматься рутинными делами.

Ранее эксперт Кузнецов пояснил, почему магнитная буря провоцирует северное сияние.