Мощнейший шторм накроет Москву и область 14 марта: на улицы лучше не выходить

Небольшое похолодание днем и возвращение морозов ночью ожидается в Москве и Подмосковье на выходных 15 и 16 марта. А в пятницу, 14 марта, порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Несмотря на теплую погоду, последний рабочий день недели будет очень ветреным. По прогнозу синоптика, в столице и области ожидается девятибалльный шторм с порывами ветра от 18 до 23 метров в секунду. В субботу, 15 марта, ожидается облачность с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков.

«Температура в столице в ночное время от -2 до 0. Днем без осадков, ночью небольшие осадки зацепят лишь южные районы Московской области. Температура +3…+5 градусов. Местами возможна гололедица. В Подмосковье также облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки. Температура ночью -5…0, днем 0…+5 градусов. Ветер северо-западный, северный, 4-9 метров в секунду», — рассказал эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В последний день недели в столице сохранится облачность с прояснениями, преимущественно без осадков.

«Ночью температура -4…-2 градуса, днем +5…+7. Ветер ночью переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, днем юго-западный, 4-9 метров в секунду. По области ночью -7…-2, днем +2…+7 градусов. Местами гололедица», — добавил Ильин.

В понедельник, 17 марта, облачно, местами возможен снег. Температура в дневное время -3…+2 градуса, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью -7…-2, ветер западный, 3-8 метров в секунду.

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