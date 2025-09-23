Мощные и продолжительные магнитные бури обрушатся на Землю в начале октября: прогноз по дням и часам

Продолжительные и мощные магнитные бури ожидаются на Земле в начале октября. В некоторые дни уровень возмущений магнитосферы повысится до пятого. Подробный прогноз по часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по дням

Первые геомагнитные возмущения ожидаются уже вечером 2 октября, с 21:00. Уровень бури поднимется до четвертого (малая буря) и продержится в течение трех суток, до 21:00 воскресенья, 5 октября. После этого уровень поднимется до пятого (умеренная буря) еще на сутки — до 18:00 6 октября. Далее снова понизится до четвертого и завершится вечером во вторник, 7 октября.

Небольшая передышка продлится до вечера 10 октября, после чего вновь начнется буря пятого уровня. Она завершится вечером 11 октября, опустившись до четвертого уровня, который сохранится до 21:00 воскресенья, 12 октября. Далее до конца месяца серьезных возмущений магнитосферы не ожидается. Уровень бури поднимется только до третьего (слабая буря).

Последствия бурь и как защититься

Среди наиболее распространенных симптомов, связанных с магнитными бурями, выделяют головные боли, скачки артериального давления, слабость, снижение работоспособности, нарушения сна, раздражительность и обострение хронических заболеваний. Механизмы воздействия магнитных бурь на организм человека до конца не изучены, однако предполагается, что они могут влиять на выработку гормонов, функционирование нервной системы и циркуляцию крови.

Фото: [ istockphoto.com/NickyLloyd ]

В этот период в первую очередь важно избегать чрезмерных нагрузок. Врачи рекомендуют полноценный сон, сбалансированное питание, достаточное употребление воды и умеренная физическая активность. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо соблюдать предписания врача и иметь необходимые лекарства под рукой. В периоды магнитных бурь также необходимо избегать стрессовых ситуаций и проводить больше времени на свежем воздухе.

Ранее стало известно, что до +11 похолодает в Подмосковье на неделе с 23 по 26 сентября.