Мошенничество или переезд? «Идеал Фитнес» закрывает клубы и раздражает клиентов открытием новых филиалов

Клиенты московской сети фитнес-клубов «Идеал Фитнес» обвиняют руководство компании в мошенничестве, пишет телеграм-канал Baza. Адвокат Максим Калинов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что может грозить фитнес-клубу.

Как уточняет Baza, клубы продавали абонементы, а затем внезапно закрывались без предупреждения, в то время как новые филиалы открывались в других районах города. Ситуацию усугубляет и то, что многие абонементы покупались со скидкой при оплате наличными, что осложняет возврат средств. Оплатившие картой смогли воспользоваться услугой чарджбека. Пока обманутые посетители обращаются в полицию, клуб уже открыл новый зал в Одинцове, что вызвало еще большее недовольство у клиентов закрытых точек. Адвокат Калинов подчеркнул, что данный случай не тянет на мошенничество.

«По поводу мошенничества — я думаю, что его нет. Даже если они знали, что будут переезжать, но доказать и подтянуть под мошенничество вряд ли получится», — пояснил эксперт.

При этом у людей не должно возникнуть проблем с возвратом средств, считает специалист.

«Люди смогут взыскать компенсацию за сложившуюся ситуацию, фитнес-клуб, я думаю в индивидуальном порядке все это сделает. Даже если будут проблемы с возвратом средств через фитнес-клуб, то это можно легко решить, и написать заявление в правоохранительные органы», — заключил Калинов.

Ранее стало известно, что петербурженку оштрафовали на 110 тыс. рублей за интимные фото в рабочем чате.