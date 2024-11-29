Мошенники массово блокируют iPhone: как не попасться в ловушку

Мошенники при разработке своих схем, помимо обычных обманных манипуляций, часто берут за основу насущную потребность людей в какой-либо услуге или сервисе для того, чтобы проще получить от пользователей нужную информацию и их деньги. Сейчас аферисты стали активно применять схему по получению доступа к чужим iPhone с последующей их блокировкой. Как спасти свой гаджет, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин.

Он подчеркнул, что главная цель злоумышленников — получить доступ к устройству, чтобы в дальнейшем предлагать услугу по его разблокировке за деньги.

«Вместо взлома пароля от чужого телефона они используют другой подход. Пользователю iPhone предлагают установить на его телефон удаленные из App Store приложения. Для этого ему предлагают просто ввести чужой Apple ID. Разумеется, доверчивый пользователь никаких приложений не получает, при этом мошенники становятся фактически владельцами телефона под своим Apple ID», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Они тут же его блокируют и предлагают разблокировку за деньги, продолжил Бастрыкин.

«К сожалению, даже после оплаты названной аферистами суммы пользователи часто так и не могут вернуть доступ к iPhone. Для того, чтобы избежать блокировки телефона, нужно помнить, что на своем устройстве вы должны вводить всегда только свои логин и пароль и не предоставлять никакой персональной информации посторонним людям. А в случае с установкой удаленных из App Store приложений есть другое решение», — добавил эксперт.

Многие из них, по его словам, можно получить легально. Например, банковские приложения вам могут установить в самом банке, и даже пришлют курьера для вашего удобства.

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