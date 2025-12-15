Мошенники начали красть личные данные россиян в Steam: как распознать обман и защитить себя

Эксперты сообщают об увеличении активности мошенников, нацеленных на пользователей Steam в России. Мошенники используют различные схемы, чтобы обмануть людей, предлагая им фальшивые подарочные карты и «скины» для игр. Как распознать обман и что могут сделать злоумышленники, завладев личными данными, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

По ее словам, активность мошенников, распространяющих рекламу поддельных страниц игрового магазина Steam в РФ, связана в том числе с предпраздничным ажиотажем.

«В это время пользователи больше склонны к импульсивным действиям, розыгрыши и подарки для них выглядят логично, а критическое мышление, необходимое для распознавания обмана, уходит на второй план», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В качестве мер предосторожности специалист советует проверять адресную строку сервиса, на который произошел переход по рекламе, прежде чем совершать там какие-либо действия.

«Мошенники могут подделать дизайн сайта, но скопировать домен невозможно. В целом стоит с некоторым скептицизмом относиться к многочисленным выгодным акциям, которые выглядят неправдоподобно привлекательно. И, конечно, нельзя оставлять на непроверенных сайтах личную информацию и данные своего аккаунта, чтобы не потерять даже то, что у вас было куплено раньше», — подчеркнула Бастрыкина.

