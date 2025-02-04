Мошенники воруют деньги через маркетплейсы: как случайно не отдать аферистам свои деньги

Мошенники все чаще используют маркетплейсы в своих схемах обмана пользователей. Все больше людей сейчас задумываются о безопасности в Интернете, однако аферисты учитывают это и продолжают разрабатывать новые способы обмана ради получения чужих денег.

Теперь, чтобы вынудить пользователя перейти по вредоносной ссылке, в качестве убедительного аргумента мошенники предлагают совершить так называемую «безопасную сделку». Как работает новый обман и что делать, если вы все же перешли по ссылке, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

По ее словам, пользователю обещают особый контроль за процессом получения и оплаты его покупки и гарантируют безопасность.

«Но именно при переходе по такой ссылке пользователь активирует вирус и открывает мошенникам доступ к своим персональным данным. После этого они могут завладеть финансами доверчивого покупателя», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Определить визуально и отличить фишинговую ссылку от обычной сложно, продолжила Бастрыкина. Поэтому нужно опираться на здравый смысл.

«Задайте себе вопросы: в чем смысл этого предложения, кто и почему с вами связался? Если вы никогда не слышали об этом предложении на самом маркетплейсе, то почему вам сделали такое предложение? Критическое мышление помогает избежать многих неприятностей. Если сомневаетесь — свяжитесь сами со службой поддержки клиентов маркетплейса и узнайте, есть ли у них такое предложение», — посоветовала эксперт.

Также она подчеркнула, что гораздо легче предотвратить неприятность, чем пытаться искать мошенников и свои деньги, которые вам вряд ли вернут.

«Но, если все же вы перешли по такой ссылке и поняли, что связались с мошенниками, в первую очередь заблокируйте свои банковские карты и не подтверждайте по телефону никакие транзакции. А в дальнейшем никогда не переходите по ссылкам от неизвестных лиц», — заключила Бастрыкина.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества при поиске работы.