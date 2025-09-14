Московская пара создала уникальный дайвинг-отель на Мальдивах

Семейная пара из Москвы, проживающая у океана более 15-ти лет, воплотила в жизнь необычный замысел на Мальдивских островах. Супруги Ирина и ее муж трансформировали свою гостиницу, чтобы открыть великолепие морских глубин для посетителей с особыми потребностями.

Как сообщил телеграм-канал Mash, в отеле были ликвидированы лестницы, расширены дверные проемы, а апартаменты и ванные комнаты переоборудованы с учетом потребностей людей, использующих инвалидные коляски.

Персонал оказывает индивидуальный подход к каждому посетителю. Например, для одного туриста, лишенного конечностей, был разработан специализированный костюм с «крыльями», позволяющий плавать и ощущать большую свободу под водой. Хозяева утверждают, что прилагают все усилия для модификации оборудования и программы дайвинга под возможности каждого гостя.

Среди отдыхающих есть и те, кто возвращается снова и снова. Француз Стефан, который передвигается на инвалидной коляске, ежегодно приезжает в этот отель, чтобы вновь насладиться подводным миром и увидеть тигровых акул.

