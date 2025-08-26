Назван российский аналог тропического острова на Мальдивах

Озеро Байкал в Восточной Сибири называют российским курортом, который не уступает по своей привлекательности знаменитым Мальдивам, пишет портал news.1777.

Уникальность Байкала начинается с невероятной прозрачности его вод — видимость достигает 40-50 м, что значительно превышает показатели большинства морских курортов (20-30 м). Эта исключительная чистота объясняется наличием уникальной экосистемы и минимальным содержанием органических взвесей.

Байкал представляет собой настоящее пресноводное море глубиной 1642 м с площадью поверхности более 31 тыс. кв. км. Озеро окружено величественными горными хребтами, создающими захватывающие дух пейзажи, а летняя вода приобретает нежно-бирюзовый оттенок.

Особого внимания заслуживает остров Ольхон — крупнейший остров озера, сравнимый по красоте с лучшими тропическими курортами. Здесь можно увидеть живописные пляжи с белым песком, скалистые мысы и песчаные дюны, переливающиеся золотисто-белыми оттенками.

Стоит отметить, что инфраструктура региона активно развивается — Иркутская область получила 538 млн руб. на строительство новых отелей и развитие туристических кластеров. Среди них — Голоустинский кластер, Кругобайкальская железная дорога, экологические тропы на Ольхоне и современные центры водных видов спорта.

Байкал предлагает уникальные возможности для отдыха в любое время года. Летом, например, купание в кристально чистой воде, зимой — восхитительные ледяные пейзажи с прозрачным льдом.

Ранее сообщалось, что азиатский курорт превратился в «маленькую Россию» из-за толп российских туристов.