Московская погода сводит организм с ума: как одеваться этой зимой и не подорвать здоровье

При выборе одежды в нестабильную погоду, которая стала свойственна для Москвы и области в декабре, гражданам рекомендуется выбирать многослойные наряды, которые регулируют теплообмен. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила заведующая поликлиникой №2 «Военный городок» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Елена Ревкова.

Как отметила специалист, резкие колебания температуры воздуха, такие как переход от -10 до +2 градусов за короткий промежуток времени, являются серьезным стрессовым фактором для организма.

«В первую очередь страдает система терморегуляции: сосуды не успевают адаптироваться к изменениям внешней среды, что приводит к перепадам артериального давления, головным болям и ощущению общей слабости. Особенно чувствительны к нестабильной погоде люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями дыхательных путей и нарушениями вегетативной нервной системы», — пояснила эксперт.

Врач подчеркнула, что частая смена температуры и влажности повышает риск острых респираторных инфекций.

Фото: [ медиасток.рф ]

«В условиях потепления человек нередко одевается легче, при этом сохраняется холодный ветер и высокая влажность, что способствует переохлаждению и снижению местного иммунитета слизистых оболочек дыхательных путей», — заявила эксперт.

Чтобы сохранить здоровье в период нестабильной погоды, важно соблюдать несколько принципов, советует специалист.

«Одежда должна быть многослойной, позволяющей регулировать теплообмен. Не следует ориентироваться только на температуру воздуха — ветер и влажность усиливают ощущение холода», — рекомендовала врач.

По ее словам, особое значение имеет адекватный питьевой режим и профилактика дефицита витамина D в осенне-зимний период — по рекомендации врача.

«При ухудшении самочувствия, нестабильном давлении или выраженной слабости важно своевременно обратиться за медицинской помощью, а не списывать симптомы исключительно на погоду», — заключила Ревкова.

Ранее стало известно, как жителям Подмосковья уберечь себя от гонконгского гриппа.