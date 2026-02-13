Московские мужчины оказались большими романтиками, чем женщины: кто чаще планирует путешествие на 14 февраля

Самыми популярными направлениями для романтической поездки среди жителей Москвы накануне Дня всех влюбленных стали Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Казань и Самара. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Купибилет», имеющиеся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня». При этом чаще о романтической поездке думают мужчины (59%).

Как уточняется, в топ-10 самых востребованных направлений для коротких поездок на 14 февраля вошли Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Краснодар, Екатеринбург, Махачкала, Грозный и Минеральные Воды. Среди зарубежных направлений для романтического отдыха лидируют Ереван, Тбилиси, Стамбул и Самарканд. Часть московских пар выбирает необычные маршруты с выраженным национальным колоритом. Среди нестандартных российских направлений выделяются Тобольск, Йошкар-Ола и Кызыл.

Самый дорогой авиабилет по России стоил для москвичей более 107 тыс. рублей — перелет был оформлен в Иркутск. Поездка в Горно-Алтайск в феврале обошлась более чем в 89 тыс. рублей, а перелет в Сочи — примерно в 57 тыс. рублей. Самыми доступными стали билеты в Псков, Казань и Нижний Новгород — их средняя стоимость составила 1,8 тыс. рублей.

Как отметили аналитики «МегаФон», мужчины из столицы чаще женщин задумываются о романтической поездке накануне 14 февраля. На их долю пришлось 59% трафика на сервисах по поиску билетов, следует из данных статистики, предоставленной интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Наиболее активно короткие путешествия и февральский отпуск планируют москвичи в возрасте 35-44 лет — эта группа формирует 45% трафика. Далее следуют пользователи 25-34 лет (19%) и 45-54 лет (16%).

