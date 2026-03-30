Москва и Подмосковье резко прогреются до +20 градусов: точный прогноз погоды на неделю

В Москве и Подмосковье на неделе с 31 марта по 3 апреля ожидается весенняя погода, потепление достигнет +20 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Как заявил эксперт, во вторник, 31 марта, ожидается облачная погода без осадков.

«Температура ночью в Москве +4…+6 градусов, по области +2…+7 градус, днем в Москве +16…+18 градусов, по области +14…+19 градусов. Ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду», — рассказал синоптик.

В среду, 1 апреля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.

«Температура ночью в Москве +5…+7 градусов, по области +2…+7 градус, днем в Москве +17…+19 градусов, по области +14…+19 градусов. Ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду», — поделился эксперт.

В четверг, 2 апреля, погодные условия в столичном регионе не изменятся.

«Температура ночью +5…+7 градусов, днем +17…+19 градусов. Ветер будет дуть восточный от 2 до 7 метров в секунду. В Подмосковье температура ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов», — прогнозирует синоптик.

В пятницу, 20 марта, в Москве и области ожидается переменная облачность, днем без осадков, ночью местами умеренный дождь. Температура в городе ночью составит от +2 до +7 градусов, днем в столице ожидается от +15 до +20 градусов. Ветер будет дуть северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В течение недели атмосферное давление будет преимущественно выше нормы. Во вторник ожидается 743 мм ртутного столба, в среду — 744 мм ртутного столба. В четверг и пятницу показатели — 741 и 742 мм ртутного столба.

