Пентагон допустил обмен ядерными ударами, но есть одно условие: ждут ли в США атомной войны
Политолог Громский призвал делить на 10 заявления США об обмене ядерными ударами
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Сообщения о дальнейшем развитии конфликта на Украине и возможном обмене ядерными ударами, которые исходят от действующей администрации США, надо «делить на 10», считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский. В разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» политолог назвал действия уходящих американских властей «свиньей», которую они подкладывают избранному президенту Штатов Дональду Трампу.
Представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен допустил обмен ядерными ударами, при котором США сохранят часть имеющегося арсенала. Громский отметил, что позиция Пита Хегсета, которого Трамп выбрал на пост будущего главы Пентагона, по вопросу любых военных конфликтов однозначна.
«Он четко заявляет, что прямая военная сила, начиная с «морских котиков» и заканчивая ядерными ударами, может применяться только в том случае, когда исчерпаны все другие возможности выхода из конфликта. Для нового Пентагона, как я полагаю, не будет ничего ценнее, чем жизнь американского солдата», — считает политолог.
Наследие 46-го президента США Джо Байдена заключается в том, что мир фактически замер на пороге ядерной войны, заявил Громский.
«Говорить о том, ожидают США или нет (ядерного удара, — прим. ред.) — это вопрос немного другой. Но эти публичные заявления направлены на то, чтобы усложнить жизнь Трампу, а не на то, чтобы подготовить США к ядерной войне. Что, кстати, тоже вызывает вопросы, в том числе у республиканцев и демократов, потому что состояние сил ядерного сдерживания США также вызывали вопросы на протяжении президентской избирательной кампании», — заключил эксперт.
Ранее стало известно, в каком случае Москва может дать жесткий ответ на удары дальнобойным оружием по территории РФ.