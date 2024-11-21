Пентагон допустил обмен ядерными ударами, но есть одно условие: ждут ли в США атомной войны

«Говорить о том, ожидают США или нет (ядерного удара, — прим. ред.) — это вопрос немного другой. Но эти публичные заявления направлены на то, чтобы усложнить жизнь Трампу, а не на то, чтобы подготовить США к ядерной войне. Что, кстати, тоже вызывает вопросы, в том числе у республиканцев и демократов, потому что состояние сил ядерного сдерживания США также вызывали вопросы на протяжении президентской избирательной кампании», — заключил эксперт.