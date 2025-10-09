Москва vs Баку: смогут ли Путин и Алиев в Душанбе снять напряжение или конфликт лишь обострится

9 октября в Душанбе на саммите Содружества Независимых Государств состоятся переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, к чему могут привести переговоры двух лидеров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что настрой российской стороны в преддверии встречи государственных лидеров исполнен оптимизма — главы смогут обсудить все накопившиеся проблемы в отношениях. Как отметил политолог Светов, переговоры в первую очередь поднимут вопрос недопонимания между Москвой и Баку.

«Президенты в первую очередь поговорят о том, что мягко можно назвать недоразумениями в отношениях между Россией и Азербайджаном. Те обвинения, с которыми руководство Азербайджана выступало по поводу инцидента с самолетом AZAL. Также будут идти разговоры о военном сотрудничестве Азербайджана с НАТО», — пояснил эксперт.

Также лидеры стран могут поднять вопрос по украинскому конфликту, поскольку ранее Ильхам Алиев проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Ощущение, что Азербайджан дистанцируется от России присутствует. Только что было заседание Организации тюркских государств [ОТГ], где заправляет Турция, и Азербайджан там играет активную роль», — выразил мнение политолог.

При этом эксперт не уверен, что переговоры между Путиным и Алиевым приведут к чему-то.

«Я довольно скептически отношусь к этому. Мне кажется, что отход от РФ — осознанное действие руководства Азербайджана, скоординированное с их верным союзником — Турцией. Клубок проблем очень большой. Алиев уходит от РФ в другую сторону. И вот эта встреча ОТГ, когда мы говорим, что это такое, они отвечают: "Вы же создаете русский мир, а почему мы не можем создать тюркский мир"», — заключил Светов.

