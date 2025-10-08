В Польше планируют ввести программу всеобщей военной подготовки в ноябре, передают местные СМИ. До конца этого года министерство обороны планирует обучить несколько тысяч человек, а в следующем — даже 30 тыс. Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, к чему готовится Варшава.

Как пишут СМИ, участники программы смогут самостоятельно определить место и длительность обучения — от одного до тридцати дней. Добровольцы также выберут направление подготовки: курс по гражданской обороне или обучение по военной специальности. По окончании программы участники принесут военную присягу и получат статус резервиста. В настоящее время численность польской армии превышает 200 тыс. человек, а власти страны планируют увеличить ее до 300 тыс. Политолог Перенджиев подчеркнул, что в первую очередь можно подумать о возможном конфликте России и Польши, однако у Варшавы иное представление ситуации.

«Надо обратить внимание, что с недавнего времени Польша стала усиливать свои войска на польско-немецкой границе. Варшава вполне рассматривает возможный конфликт как раз с Германией», — пояснил эксперт.

И связано это, как отметил специалист, в первую очередь с реваншистскими настроениями в Берлине.

«Сейчас идут определенные кризисные моменты в Евросоюзе, и Польша опасается, что Германия попробует отобрать земли Восточной Пруссии, которые были переданы Польше после окончания Великой Отечественной войны», — заключил Перенджиев.

