Москвичам назвали самые востребованные профессии в сфере рекламы

В сентябре 2024 года в Москве на 13% вырос спрос на услуги специалистов в области дизайн-маркетинга и рекламы, предложение от специалистов в этой сфере увеличилось на 42%. Лидерами по приросту спроса стали графические дизайнеры, интерес к ним поднялся более чем в 2 раза (+128%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). Эксперты сервиса «Авито Услуги» предоставили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» свежую аналитику рынка рекламы в столице.

Предложение от московских графических дизайнеров увеличилось пропорционально спросу — в 2 раза (+103%), заявили аналитики. Кроме того, в сентябре 2024 по сравнению с АППГ среди бизнеса на 42% вырос спрос на разработку визуального языка фирменного стиля компании — нейминга, слоганов, логотипа и оформления. Количество предложений от веб-студий и частных исполнителей также выросло на 45%.

По данным аналитиков, на 72% увеличился спрос на создание логотипов компаний, на 32% — на заказ брендированной продукции, на 23% — на изготовление визитных карточек. Предложение от разработчиков дизайна визиток за год выросло на 34%.

Рост спроса на специалистов в сфере дизайн-маркетинга и рекламы связан с развитием сегмента малого и среднего предпринимательства в России и рынка электронной торговли, считают эксперты «Авито Услуг».

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