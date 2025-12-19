Москвичей ждет снежная и морозная новогодняя ночь: подробный прогноз

Погода на Новый год в столице и Подмосковье будет достаточно комфортной и снежной, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в последнюю неделю уходящего года, начиная с 22-23 декабря, в Москву и регион начнут возвращаться морозы.

«Температура воздуха в ночные часы снова будет опускаться ниже -10 градусов. Ночью с 23 на 24 декабря температура может опуститься до -9…-14 градусов. Далее холодная погода, но уже с менее значительными морозами, сохранится до конца года и в новогоднюю ночь», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В отдельные периоды, продолжил он, в ночные часы температура снова будет опускаться ниже -10 градусов.

«В канун Нового года, 31 декабря, мы ждем выход южного циклона, а они всегда содержат в себе достаточно много влаги. Но в данном случае эта влага будет в виде снега. Итак, температура 31 декабря в течение суток будет изменяться в пределах от -3 до -8 градусов. Будет идти небольшой снег», — поделился Ильин.

По мере приближения южного циклона, ближе к исходу суток 31 декабря, снег будет усиливаться.

«1 января ночью и днем будет идти снег. Местами до умеренного. На юге Московской области пройдут сильные снегопады, что приведет к росту снежного покрова. Если 31 декабря будет отмечаться высота снежного покрова до 3-6 см, то 1 января — до 10-15 см. Сейчас данные такие, однако они могут еще меняться ближе к Новому году», — подчеркнул синоптик.

Температура воздуха ночью 1 января ожидается от -6 до -11 градусов, днем -4…-9.

