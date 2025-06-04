Москвичи едут в Китай: поток автопутешествий из столицы России в КНР вырос в 5,6 раза

За год спрос на автомобильные путешествия среди россиян вырос на 20%, выяснили аналитики «Авито Услуг». Данные исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Самым модным направлением у жителей Москвы стал Китай — популярность трансферов из столицы России в КНР выросла в 5,6 раза.

Аналитики зафиксировали самый большой рост заказов трансферов в Азию. Так, количество автопутешествий из России в Китай выросло на 84% за год, а среди москвичей и вовсе на 462%.

При этом граждане продолжают изучать и родную страну. В число самых востребованных направлений, куда чаще всего заказываются трансферы из Москвы, вошли Крым — популярность перевозок до Ялты выросла на 129%, Горный Алтай (+100% за год) и Сочи (+64%).

Москва, по данным «Авито Услуг», пополнила топ направлений для автомобильных путешествий среди жителей Калининграда, Санкт-Петербурга и Омска. В целом, количество заказов трансферов из разных регионов России в столицу за год выросло на 31%.

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