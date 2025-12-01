Москвичи халатно относятся к своему здоровью: как не заболеть в сезон простуд

С приходом холодов увеличивается вероятность простуд и различных инфекций. В этот период особенно важно уделять внимание своему здоровью, хотя повседневные рабочие и домашние хлопоты нередко заставляют откладывать заботу о себе на потом. Директор медицинского страхования СберСтрахования Наталья Харина напомнила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», каких простых правил стоит придерживаться, чтобы снизить риски заболеваний и вовремя заметить возникновение серьезных проблем. Эксперт также озвучила данные исследования компании, посвященного отношению москвичей к своему здоровью.

Ранняя диагностика

Согласно результатам исследования компании, более трети москвичей (34%) признают, что относятся к своему самочувствию недостаточно внимательно. А ведь именно несвоевременное обращение к докторам приводит к развитию осложнений и серьезных проблем со здоровьем.

«Все больше москвичей осознают пользу диспансеризации: по данным нашего исследования, доля тех, кто проходил ее в течение последних двух лет, в том числе по направлению работодателя, составила 53% — на 18 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Однако большая доля горожан по-прежнему не находит времени на медицинские осмотры», — заявила Харина.

По ее словам, в том случае, если пройти комплексное обследование нет возможности, важно запланировать визиты к тем врачам, которых надо посещать регулярно.

«Всем, независимо от возраста, раз в год стоит находить время на общий анализ крови, ЭКГ и флюорографию. Людям старше 40 лет рекомендуется наблюдаться у специалистов по женскому и мужскому здоровью. Если есть хронические заболевания или их последствия, стоит дополнительно наблюдаться у профильного врача, чтобы не допустить обострения — по нашим данным, это касается примерно каждого пятого москвича (20%)», — заявила эксперт.

Также специалист напомнила, что опасные болезни, в том числе онкология, могут не иметь специфических симптомов на ранних этапах. Поэтому порой при незначительном изменении самочувствия стоит пойти на консультацию к врачу, а не заниматься самолечением.

Фото: [ пресс-служба Дубненской больницы ]

Почти каждый второй (42%) москвич посещает врачей несколько раз в год, а более трети (36%) — примерно раз в месяц, отметила Харина. Кроме того, постепенно сокращается доля тех, кто консультируется со специалистами реже раза в год — с 16% до 7% в 2025 году. 84% жителей столицы внимательно относятся к полученным рекомендациям, включая советы по здоровому образу жизни.

Обновление прививок

Как подчеркнула специалист, даже при тщательном соблюдении правил гигиены, риск заразиться инфекционным заболеванием сохраняется.

«Дело в том, что после школы многие забывают о прививках и не знают, что некоторые из них требуют обновления. Некоторые вакцины действительно достаточно поставить один раз в жизни, другие — повторять с некоторой периодичностью. Например, ревакцинироваться от дифтерии и столбняка рекомендуется раз в 10 лет, а прививаться от гриппа — ежегодно. Если после изучения медицинской карты вы обнаружили, что какой-то вакцины нет в принципе или вы не знаете, когда нужно ревакцинироваться, можно либо обратиться к врачу, либо свериться с национальным календарем профилактических прививок, который утверждает Минздрав России», — напомнила эксперт.

Важность ЗОЖ

По ее словам, даже небольшие шаги в сторону здорового образа жизни благоприятно влияют на общее самочувствие и снижают риск развития болезней. Исследование показало, что только каждый пятый москвич (19%) регулярно занимается спортом в свободное время.

«Не зацикливайтесь на том, как "надо" — попробуйте внедрять в жизнь полезные изменения, которые будут вам по душе. Например, выделите пару часов в выходные, чтобы погулять в парке, или замените сладкий десерт любимыми сухофруктами. И, конечно, важно отказаться от вредных привычек, которые напрямую влияют на общее состояние здоровья и риски развития хронических заболеваний. Эта проблема актуальна для значительной части москвичей: как показали результаты опроса, в столице курят 31% населения, а употребляют алкоголь — 42%», — заключила Харина.

