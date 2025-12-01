Виски с медом при простуде: возможно ли вылечиться за 24 часа?

Нутрициологи поделились новым «рабочим» рецептом коктейля с виски, который помогает справиться с простудой всего за сутки. Исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, не навредит ли подобное лечение организму.

Эксперты в Сети утверждают, что напиток согревает горло, уменьшает мышечные боли, способствует выведению токсинов и даже помогает сбить температуру. Готовится он очень просто: молоко, небольшой кусочек сливочного масла, щепотка острого чили, ложка меда и 40-50 мл виски. Врач Сысоева подчеркнула, что утверждение, согласно которому коктейль из виски и меда «лечит простуду за сутки», не имеет научного подтверждения.

«Простуда — вирусная инфекция, на скорость ее течения алкогольные напитки в положительном ключе не влияют. Организм устраняет вирусы самостоятельно, а любые улучшения после «горячительных рецептов» обычно связаны не с лечением, а с кратковременным расширением сосудов и ощущением расслабления», — пояснила специалист.

Врач заявила, что алкоголь для больного приносит больше вреда, чем пользы. Это же можно отнести к популярному в народе рецепту: водка с перцем при простуде.

«Этанол усиливает потерю жидкости, нарушает терморегуляцию и может усугублять воспаление слизистых. На фоне вирусной инфекции даже небольшие дозы спиртного повышают риск обезвоживания и ухудшают сон», — выразила мнение эксперт.

По ее словам, смесь алкоголя с медом также небезопасна.

«Мед обладает мягким противовоспалительным эффектом, однако сочетание его со спиртным не усиливает терапевтическое действие. Более того при повышенной температуре и общей интоксикации алкоголь повышает нагрузку на сердце и печень. Особенно осторожными должны быть пациенты с артериальной гипертонией, заболеваниями печени, желудка и те, кто принимает жаропонижающие или противовирусные препараты — их взаимодействие со спиртом может быть непредсказуемым», — заявила врач.

Наиболее эффективными остаются доказанные меры: достаточное питье, отдых, увлажнение воздуха и обращение в врачу, заключила Сысоева.

