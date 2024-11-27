Москвичи хотят получать больше, чем другие россияне: зарплатные ожидания жителей столицы выросли на 25% за год

Зарплатные ожидания жителей Москвы за год выросли на 25%, в среднем составив 128 211 рублей в месяц вместо 102 854 рублей годом ранее. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили аналитики «Авито Работы».

Наибольшая динамика роста зарплатных ожиданий наблюдается в сфере автосервисов (+28% за год или до 99 306 рублей). На 22% за год выросли ожидания соискателей в пищевом производстве (в среднем 58 650 рублей), у мастеров по ремонту техники (85 991 рубль) и клинеров (47 917 рублей), на 21% — у строителей и ремонтников, достигнув среднего показателя в 89 324 рубля.

По данным «Авито», зарплатные ожидания среди москвичей стали самыми высокими по России. На 2 месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ. Местные жители указывают в резюме желаемый доход в 102 514 рублей (+21% за год), что на 20% меньше, чем в Москве. Довольно высокие зарплатные ожидания у жителей Санкт-Петербурга — порядка 96 323 рублей (+17% за год), это почти на 25% меньше московских показателей. А жители Воронежа хотят получать 69 594 рубля в месяц (на 45% меньше, чем в Москве), при этом зарплатные ожидания в регионе растут активно — на 21% за год.

Ранее был назван регион с самыми высокими зарплатами в России.