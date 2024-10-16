Вредят организму, но все их любят: названа неожиданная опасность популярных супов

Супы, которые многие считают полезными, могут нанести человеческому организму серьезный вред. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

Он отметил, что отношение к супам у экспертов неоднозначное. В определенных случаях они могут быть полезны, но в других, наоборот, вредны. Это зависит от состояния желудочно-кишечного тракта человека и наличия у него гастроэнтерологических заболеваний.

«В любом случае при попадании супа в желудок возникает раздражение слизистой, начинает выделяться желудочный сок и перерабатываться те продукты, которые поступают в желудок. Есть, так называемые, экстрактивные вещества, которые содержатся в супах и вызывают повышенную секрецию, раздражение и иногда даже воспаление желудка, что не очень благоприятно сказывается на пациентах с гастритами и заболеваниями ЖКТ», — сообщил Осипов.

По его словам, самым вредным среди супов является солянка, для приготовления которой используется несколько видов мяса и овощей.

«Они вырабатывают экстрактивные вещества и вызывают сильное раздражение у желудка, повышение пищеварения и, соответственно, различные побочные эффекты», — заключил специалист.

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