Москвичи рассказали, как выживали на стипендию в студенческие годы

Москвичи, давно закончившие учебу в вузе, признались, что в студенческие годы в среднем у них было около 18 тысяч рублей в месяц (в пересчете на современные деньги), сообщили аналитики «Авито». Результаты опроса доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Около 70% респондентов получали стипендию. В преддверии Дня студента москвичи рассказали, как экономили в годы учебы.

Респонденты (58%) меньше тратили, покупая товары «с рук». Девушки брали в ресейл одежду (22%), книги (17%), учебные материалы (14%) и различные аксессуары (10%). Парни могли купить б/у электронику (23%), бытовую технику (12%) и спортивный инвентарь (9%). Кроме того, 20% опрошенных сами перепродавали ненужные вещи, чаще всего так поступали молодые люди.

Экономить позволяло приготовление еды дома (57%) и поездки только на общественном транспорте (52%). Вместо покупки книг и учебников 32% респондентов ходили в библиотеки. В студенческие годы москвичи старались экономить на аренде жилья и селились в общежитии (21%). Приверженцы здорового образа жизни (16%) занимались спортом на улице, чтобы не покупать абонемент в спортзал.

Фото: [ istockphoto.com ]

Стандартную стипендию получали 48% опрошенных, повышенную — 19% (чаще девушки, чем парни), у 30% респондентов стипендии не было совсем.

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