Праздничное настроение под угрозой: стало известно, какой будет погода на Новый год в Москве и Подмосковье

Последний день уходящего года принесет жителям Москвы и Подмосковья совсем не праздничную погоду. Ночью и днем 31 декабря температура составит -2…3°. Синоптик Александр Ильин составил для интернет-издания «Подмосковье сегодня» подробный прогноз погоды с 27 по 31 декабря.

В пятницу, 27 декабря, в Москве ожидается облачность, возможны небольшие осадки. Ночью и утром местами гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ночная температура составит -1…1°, днем 0…2°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. В Московской области также прогнозируются облачная погода и небольшие осадки, гололедица на дорогах и гололед. Температура ночью -1…1°, днем около 0°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, отметил Ильин.

Суббота, 28 декабря, пройдет без осадков, погода по-прежнему будет облачной, продолжил синоптик. Температура в Москве составит -2…0°, в Подмосковье ожидается -4…1°. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Гололедица сохраняется на дорогах. Облачно будет и в воскресенье, 29 декабря, местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный 5-10 м/с и гололедица.

«В Москве температура ночью составит -2…0°, днем 0…2°. В Московской области: ночью -5…0°, днем -3…2°», — сообщил эксперт.

Облачность сохранится в понедельник, 30 декабря. День пройдет без осадков, добавил Ильин. Ожидается температура -2..3°, ветер юго-западный 3-8 м/c.

Во вторник, 31 декабря, в Москве и Подмосковье будет облачно, временами возможны небольшие осадки. Ночью ожидается юго-западный ветер 5-10 м/с, днем 3-8 м/с. Температура ночью 31 декабря составит -2..3°, днем сохранится на тех же отметках, заключил синоптик.

Ранее стало известно, какие имена лучше всего подходят Козерогам.