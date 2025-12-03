Москвичка забеременела после защищенного секса: возможно ли зачатие из-за забытого внутри презерватива

Россиянка забеременела после, как ей казалось, полностью безопасного полового акта. Москвичка не заметила, что использованный контрацептив остался внутри, и проходила с ним девять дней, пишет телеграм-канал Shot. Заведующая женской консультацией Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач акушер-гинеколог Мария Стратонова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, можно ли случайно забеременеть от забытого презерватива.

Девушка обратилась к врачам с жалобами на выраженный дискомфорт и боли в нижней части живота. Во время осмотра медики обнаружили в ее организме использованный презерватив. Выяснилось, что интимная близость произошла девятью днями ранее. За это время у пациентки развилась инфекция и сбился менструальный цикл. Позднее результаты анализов показали, что она действительно беременна. Эксперт Стратонова подчеркнула, что беременность не связана с фактом «забытого» презерватива как предмета.

«Она наступает только при попадании жизнеспособных сперматозоидов в половые пути. Если презерватив соскользнул во время контакта и остался внутри, риск оплодотворения сохраняется, поскольку барьерная защита фактически перестанет работать», — пояснила специалист.

По ее словам, нахождения контрацептива в теле женщины могло вызвать другие проблемы.

«Нахождение инородного тела девять дней могло лишь усилить воспаление, но не является непосредственной причиной беременности. Сперматозоиды в среднем живут 48-72 часа», — заключила Стратонова.

Ранее стало известно практически бесплатное лекарство от всех болезней, которое есть у каждого.