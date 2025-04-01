Запретный плод: кому запрещены популярные финики с маслом

Финики с маслом продолжают набирать популярность у любителей сладкого. Однако подобный десерт противопоказан при наличии определенных заболеваний. Подробнее о них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач Видновской больницы Яна Шмелева.

По ее словам, это блюдо пришло в Россию из арабской кухни. Именно арабы едят финики, наполненные маслом.

«Финики имеют богатый витаминный состав. Они богаты витаминами группы B, магнием, хромом, калием, кальцием, селеном. Раньше считалось, что плоды финиковых пальм дают силу, выносливость и увеличивают продолжительность жизни. Они отлично подходят для перекуса, но людям, у которых нет проблем со здоровьем, занимающимся спортом и ведущим более-менее правильный образ жизни», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Финики — достаточно плотный и калорийный перекус. Кроме того, они быстро утоляют аппетит и имеют большую энергетическую ценность. По словам врача, они полезны для женщин во время грудного вскармливания, так как употребление фиников способствует выработке гормона окситоцина, а он, в свою очередь, усиливает лактацию.

«Эти плоды являются естественным стимулятором мозговой активности, а также финики позволяют улучшить состояние ногтей, кожи и волос. Но один финик по сладости сопоставим с одной ложкой сахара, поэтому злоупотреблять ими не рекомендуется. Такого десерта рекомендуется есть не более 2-3 плодов, так как в целом финик с жирным сливочным маслом может быть тяжелым для усвоения», — добавила Шмелева.

Однако есть люди, которым противопоказано употреблять в пищу этот десерт.

«Это люди, у которых есть проблемы с желчным пузырем, то есть хронический холецистит, желчнокаменная болезнь, сахарный диабет, синдром раздраженного кишечника. Людям с ожирением также стоит воздержаться», — отметила специалист.

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